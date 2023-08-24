Присоединение шести новых стран – не предел для БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе пресс-конференции, приуроченной итогам 15-того саммита БРИКС, сообщил о расширении альянса в 2024 году . Ожидается, что членов БРИКС станет на шесть стран больше.

Уже с 1 января 2024 года каждая страна будет иметь полное право принимать участие во всех обсуждениях. На этом расширение не закончится.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что члены БРИКС утвердили критерии, по которым будут отбирать страны, которые также хотят стать членами организации. На пресс-конференции спикер отметил, что выработан единый алгоритм, пишет агентство «РИА Новости».

«Мы приняли критерии для новых членов (БРИКС - ред.), которые могут в будущем присоединиться к объединению», - рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал, что прием новых шести стран – это первый этап расширения БРИКС. После того, как будет проведена работа, БРИКС готов будет принимать новые страны, пишет агентство «РИА Новости». Президент России отметил дипломатическое искусство президента ЮАР, которое позволило столь быстро решить сложный вопрос о правилах присоединения новых участников.

«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют», - отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса

Президент России Владимир Путин принимал участие в заседании саммита в дистанционном формате. В ходе выступления спикер напомнил, с какой целью Россия начала СВО.