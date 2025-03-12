Министр юстиции РФ Чуйченко рассказал о скором появлении «тигриного мороженого»

По данным издания, тигр — символ Приморского края. В компании предложили защищать животных и способствовать их популяризации. Кроме того, в предложенном проекте представлены способы защиты всей экосистемы Приморья и других регионов Дальнего Востока. Одно из ключевых направлений стратегии — приобщать к работе в первую очередь молодое поколение, уделяя приоритетное внимание патриотическому воспитанию и экологическому просвещению.

По данным издания, в рамках проекта запланировано открытие парка «ТайгерПоинт». В компании уверены, что локация станет местом для семейного отдыха. Территория также подойдет для организации массовых мероприятий. Например, празднования Дня тигра, который отмечают во всем мире 29 июля. В создание парка деньги инвестирует фабрика мороженого. Однако реализацию проекта начнут с выпуска особенного мороженого.

«Первым шагом станет создание «тигриного мороженого» — уникальной линейки продукции. Название и дизайн для нее создадут всей страной — на конкурс названий и дизайна для нового лакомства жители России прислали больше тысячи вариантов», — сообщил transsibinfo.com.

Министр юстиции России и председатель попечительского совета АНО «Тигр» Константин Чуйченко высказал мнение, что «тигриное мороженое» способствует знакомству россиян с природой Приморского края и амурским тигром.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили выдавать россиянам лицензии на отстрел тигров.