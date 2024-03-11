Министр Канады: США препятствуют передаче Украине комплекса NASAMS

Купленный Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS, совместно произведенный американскими и норвежскими инженерами, не достиг своего пункта назначения из-за бюрократических задержек со стороны США, сообщает Edmonton Journal.

Пункт назначения ракет малой и средней дальности поражения — Украина. Издание отмечает, что деньги для вооружения ($406 млн) были выделены в марте 2024 года. Сделку согласовали еще в прошлом году. Такой информацией поделился министр обороны Канады Билл Блэр. В итоге сделка считается до конца незавершенной. США не могут урегулировать рабочие моменты с норвежским производителем Kongsberg Defense and Aerospace.

«Американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты», — сказал министр.

Министр отметил, что со своей стороны Канада приняла усилия для скорейшего согласования сделки. Первые два комплекса NASAMS американская сторона передала Украине осенью 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Германия найдет способ передать Украине ракеты дальнего поражения Taurus так, чтобы не нарушить международное право. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая согласна с предложением министра Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракет.