Министр культуры РФ оценила тенденцию на ремейки советского кино

Издание отметило, что в последнее время вниманию зрителей часто представляли ремейки известных фильмов, снятые в советские годы. Например, «Иван Васильевич меняет все!» или «Ирония судьбы. Продолжение». Кинокритики часто негативно относятся к стремлению современных режиссеров продолжить истории советских героев. Министр Ольга Любимова рассказала, что эксперты Фонда кино, Министерства культуры или Института развития Интернета вправе финансово не поддерживать подобные инициативы.

«Но мы не можем запретить людям, которые являются гражданами Российской Федерации, оплатили в правовой системе все «авторские», выкупили это произведение, снимать ремейки», – заявила Любимова.

Министр культуры РФ рассказала, что не поддерживает выпуск ремейков. По ее мнению, зрители привыкли видеть конкретных актеров, которые завоевали их любовь. Кроме того, ремейки не всегда могут передать эталонное качество оригинала советской эпохи.

«Я поражаюсь храбрости и дерзновению людей, которые берутся переснимать выдающиеся произведения», – в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову в проекте «Абзац Медиа» рассказала Ольга Любимова.

Министр уверена, что решающее слово за зрителем. Если фильмы не будут пользоваться спросом, то постепенно в них перестанут вкладывать средства. Проекты станут экономически невыгодными, тогда мода на ремейки пройдет. Ольга Любимова считает, что в настоящее время ремейки советских кино не имеют зрительского успеха.

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