Сергей Лавров прибыл в Тунис с официальным визитом

Глава российского МИД Сергей Лавров находится в Тунисе с официальным визитом. Он прибыл в страну в среду, 20 декабря, сообщает издание РИА Новости .

По данным издания, самолет главы МИД приземлился в Тунисе вечером среды. Известно, что министр иностранных дел России должен провести несколько важных встреч 21 декабря.

Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Тунис из Марокко – там он участвовал в российско-арабском форуме сотрудничества.

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