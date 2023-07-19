Министр Матыцин: Российские спортсмены не переступят «красную черту»

Российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО с целью участия на Олимпийских играх. Об этом во время «правительственного часа» заявил министр спорта России Олег Матыцин, пишет агентство « РИА Новости ».

«Есть красная черта - никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее. На таких условиях наши спортсмены принимать участие в турнирах не будут», - заявил Олег Матыцин

Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что российские спортсмены могут выступать на Олимпийских играх, но только при одном условии. Атлетам будет предоставлена декларация, которую они обязаны подписать. В документе говорится, что спортсмены осуждают проведение спецоперации.

Даже при условии подписания декларации не смогут выступать те спортсмены, которые имеют косвенное отношение к СВО: выступали волонтерами или оказывали поддержку на страницах своих социальных сетей.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что на таких условиях Россия не может участвовать на Олимпийских играх 2024 года. Ранее Россия поддержала инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева об обеспечении политической нейтральности на спортивных соревнованиях. Отмечалось, что все страны должны иметь право выступить на Олимпийских играх.