Министр просвещения РФ допустил ошибку в поздравительном автографе для «Артека»

Министр просвещения Сергей Кравцов во время поздравления лагеря «Артек» со 100-летием оставил на фото автограф, сообщил телеграм-канал Baza. В Сети появилось фото. В поздравлении допущена ошибка.

По информации канала, министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседатель Правительства Дмитрий Чернышенко приехал во дворец Суук-Су в Гурзуфе, чтобы лично поздравить сотрудников «Артека». Министр поблагодарил работников за служение детям, за активную профессиональную деятельность и самоотдачу.

«„Артек“ — один из лучших детских центров международного уровня», — сказал министр.

По информации канала, министр оставил на память автограф. Он написал, что поздравляет дорогой «Артек» с праздником. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, в слово «праздник» пропущена буква д. «База» обратилась за комментариями к пресс-секретарю министра. Каналу сообщили, что в ближайшее время в открытом доступе появится информация по запросу.

Ранее сообщалось, что школьники Подольска летом отдохнут в центре «Артек».