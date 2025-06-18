Школьники Подольска летом отдохнут в центре «Артек»

Около 10 подольских школьников отдохнут в Международном детском центре «Артек» этим летом. Ребята получили бесплатные путевки, подтвердив свои достижения в различных областях.

Недавно «Артек» отметил свое 100-летие. В пришкольных лагерях в честь юбилея учреждения прошли тематические мероприятия, рассказали в Министерстве образования Московской области.

В число школьников Подольска, которые отправятся в «Артек», вошла шестиклассница лицея № 5 Софья Кисель. Она получила приглашение на юбилейную смену «100 лет дорогой детства». Софья — обладательница гран-при Международного детско-юношеского фестиваля креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!».

Также путевку получила шестиклассница школы № 34 Анастасия Альгина. У девочки похвальные листы за отличную учебу, грамоты за призовые места в школьных конкурсах, сертификаты участия в различных проектах.

Кроме того, в «Артеке» отдохнут семиклассницы школы № 34 Дарья Гладилина и София Сучкова.

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