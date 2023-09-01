Министр Сергей Лавров допустил возможность сотрудничества с Западом по некоторым вопросам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал в МГИМО, где поздравил студентов с началом нового учебного года, пишет агентство « РИА Новости ».

Министр иностранных дел допустил, что может настать время, когда Россия и Запад снова начнут сотрудничать. Спикер ответил, что Россия уже не сможет полностью доверять западным партнерам. Кремль не будет соглашаться возобновлять те контакты, которые грозят безопасности Москвы.

«Не будем идти на взаимодействие с Западом, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах: военно-политическая безопасность, экономическая, технологическая», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Лавров исключил вероятность того, что получится когда-нибудь возобновить отношения с Западом, которые были ранее. Политик уделил внимание и вопросу санкциям. Он отметил, что они несут негативное влияние на развитие России. Со временем ситуация может лишь усугубляться. Правительство России работает в данном направлении и уже решила ряд задач. Принятые меры положительно влияют на экономику и политику.

Ранее мы сообщали, что Сергей Лавров поздравил учащихся Международной гимназии имени Е. М. Примакова, которая расположена в Подмосковье, и обратился к первоклассникам.