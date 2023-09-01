Сергей Лавров поздравил учеников гимназии им. Примакова с 1 сентября

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил учащихся Международной гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье с первым сентября. Он отметил, что ребят ждут новые знакомства и друзья.

«Хочу, прежде всего, пожелать первоклассникам успешно войти в новое для вас качество жизни, в школу, вы сегодня переступаете ее порог», - сказал министр.

Он также отметил, что школьников ждут не только успехи, но и сложности, но они обязательно с ними справятся.

Кроме того, Лавров отметил важность деятельности Евгения Примакова, в честь которого назвали гимназию. По его словам, это был великий дипломат, ученый и государственный деятель.

«Прошу, чтобы всей своей учебой, всеми своими делами вы были достойны его памяти. Удачи вам и успехов», - заключил министр.

Ранее сообщалось, что министр вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым осмотрели гимназию.