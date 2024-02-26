Министр Силуанов пояснил, в чем проявляется «переломный момент» в мировой экономике

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что санкции против России и давление на Китай не может не отразиться на мировой экономике, сообщает интернет-издание «Абзац» . Эксперт Василий Колташов пояснил, как именно это давление отражается на всем мире.

В мире происходит противостояние между БРИКС и G7. По паритету покупательной способности доля стран БРИКС увеличилась с 31 до 35% мирового ВВП. Произошло превышение удельного веса G7. Подобная тенденция, по мнению аналитиков Нового банка развития, сохранится. Так, к 2028 году доля стран БРИКС достигнет 40% в мировом ВВП. Доля стран «Большой семерки», напротив, снизится примерно до 27,8%.

«Сейчас действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны «Большой семерки». Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию. Это последствия смены парадигмы», – сказал Силуанов.

Эксперт Василий Колташов пояснил, в чем конкретно проявляется «переломный момент» в мировой экономике, о котором заявил министр финансов. Страны хотят сотрудничать друг с другом, но при условии взаимного уважения. Партнерам в таком случае намного проще рассчитываться национальной валютой. Ранее на рынке лидировала неолиберальная глобализация. Теперь же в экономической структуре происходят изменения, что является основой построения новой надежной системы.

«Мы движемся по верному пути прагматической протекционистской неомеркантилистской политики», – рассказал «Абзацу» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Министр Антон Силуанов отметил, что в 2023 году был зафиксирован рост ВВП, реальных располагаемых доходов населения и промышленного производства.

Ранее министр финансов также рассказал, какие меры РФ примет, если Запад продаст замороженные российские активы.