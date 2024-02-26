Силуанов: любые действия с активами РФ за рубежом получат симметричный ответ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал РИА Новости о реакции на предупреждения Запада о продаже замороженных российских активов.

Министр напомнил, что Россия имеет возможность распоряжаться иностранными активами, которые на данный момент также заморожены. Если Запад примет решение о продаже отечественных активов, Россия поступит аналогично.

«Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — рассказал РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов.

Российские суверенные активы и средства частных инвесторов были заморожены западными странами в рамках объявленных санкций в 2022 году. Спикер уверен, что некоторые страны уже давно убедились в том, санкции — это сигнал о том, что сотрудничать с Западом ненадежно и рискованно.

«Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах – это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана», — отметил министр финансов Антон Силуанов.

Периодически в ЕС предлагали продать активы РФ, а деньги направить для восстановления Украины.

В ходе интервью агентству министр Силуанов также отметил, что Минфин обсуждает с коллегами из КНР возможности привлечь займы в китайской национальной валюте. Также спикер рассказал, что в мировой экономике происходят сильные изменения, которые не могут не отражаться на РФ.

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