В Приднестровье начались митинги с требованием вернуть газоснабжение

В непризнанном Приднестровье в городах Бендеры, Рыбница и Дубоссары начались демонстрации, где участники требуют от молдавских властей решить вопрос с газоснабжением, сообщил портал «Новости Приднестровья». По информации сайта, на улицы вышли «несколько сотен граждан».

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью «России 24» заявил, что Молдова создает препятствия для поставок энергоресурсов в Приднестровье из-за «политизации процесса», газа «в трубах» не хватает и он закончится «в ближайшие дни».

Он добавил, что в некоторых квартирах температура составляет всего 10 градусов. Если ситуация не изменится, «всего через пару дней» газ останется только в прошлом.

По его словам, Россия и Приднестровье искали посредников для поставок топлива, однако Молдова запретила транзит, чтобы не нарушить санкции ЕС.

Красносельский отметил, что молдавская ГРЭС, работающая на угле, обеспечит электричеством Приднестровье до 16-17 февраля. Запасов угля больше нет, и он подчеркнул, что утверждения о предложениях угля от Украины и Молдовы не соответствуют действительности. Если проблема с газом не решится до конца января, регион столкнется с катастрофой.

Ранее сообщалось, что, несмотря на усилия молдавских властей воспрепятствовать гуманитарным поставкам газа в Приднестровье, Россия не покинет эту территорию. Газ может поступать в регион по Трансбалканскому газопроводу, используя различные сложные схемы.