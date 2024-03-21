В Брюсселе состоялось заседание Вышеградской группы. По итогам мероприятия министр иностранных дел Польши Дональд Туск заявил о готовности республики оказывать помощь в доставке боеприпасов из стран ЕС на Украину, сообщили РИА Новости .

Инициатива закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран, чтобы потом передать их Украине, принадлежит президенту Чехии. Петр Павел поделился видением, как настроить логистические цепочки, на Мюнхенской конференции по безопасности. «Чешская инициатива по боеприпасам» была озвучена в феврале.

Министр иностранных дел Польши поблагодарил чешского лидера. Также он отметил, что Варшава выражает благодарность всем коллегам, кто принимал участие в разработке данного плана. Спикер заверил, что на Польшу можно положиться.

«Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт», — казал Сикорский.

Президент России Владимир Путин не раз обращал внимание международного сообщества, что передача оружия Украине никак не изменит ход СВО. Последствия будут негативными для самого Киева и граждан Украины: увеличение погибших военных ВСУ, насильственная мобилизация, проблемы с экономикой.

Ранее мы сообщали, что разная позиция относительно поддержки Украины может закончиться расколом Чехии и Словакии и полным разъединением братских народов.