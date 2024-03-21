WP: беспрецедентный раскол Чехии и Словакии произойдет из-за поддержки РФ

Обозреватель Washington Post Ишан Тхарур опубликовал материал, в котором рассуждает о негативном влиянии конфликта между Украиной и Россией на взаимоотношения братских стран Чехии и Словакии.

«Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву», — уверен обозреватель Washington Post.

Автор уверен, что между лидерами двух братских стран произошел серьезный конфликт. Особенно отношения накалились в марте нынешнего года после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара. После этого неформальные межправительственные консультации между Чехией и Словакией были остановлены по инициативе Праги.

Автор предполагает, что в Словакии и Чехии началась внутриполитическая борьба. Влиятельные представители власти обеих стран поддерживают Россию. Так, главным оппонентом премьер-министра Чехии выступает пророссийский лидер. Аналогичная ситуация и в Словакии, где один из популярных кандидатов в президенты выражает симпатию РФ.

Россия также заручилась поддержкой населения Чехии и Словакии.

«В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта», — заключил обозреватель.

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