Топ-менеджеров обанкротившегося застройщика признали виновными в крахе компании
Владельцев «Камской долины» признали виновными в ущербе свыше 1,8 млрд руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал виновными топ-менеджеров застройщика «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтину Романову в злоупотреблении полномочиями, сообщил properm.ru.
Согласно данным следствия главка МВД, в результате действий менеджеров компании пострадали 636 клиентов, которые остались без жилья. Пострадавшими также считаются их члены семей. Имущественный ущерб оценен в размере свыше 1,8 млрд руб. Компания была признана банкротом.
Издание напомнило, что компания обязалась построить четыре многоэтажных жилых дома. Объекты недвижимости в указанный срок не появились. Несколько сотен пайщиков выступили в роли потерпевших.
«По версии следствия, в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд рублей на строительство», — сообщил properm.ru.
По данными здания, Сбербанк инициировал признать топ-менеджеров компании несостоятельными. По закрытой кредитной линии банка менеджерам были предъявлены иски на миллиард рублей.
Дело рассматривалось в суде дважды. Издание располагает информацией, что менеджеры компании использовали деньги, внесенные пайщиками и дольщиками для строительства, в собственных целях. Застройщик не только не закончил строительство, но и не ввел объекты в эксплуатацию. Кроме денег, пермяки также вкладывал векселя.
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