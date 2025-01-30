Топ-менеджеров обанкротившегося застройщика признали виновными в крахе компании

Судья Индустриального районного суда Сергей Замышляев признал виновными топ-менеджеров застройщика «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтину Романову в злоупотреблении полномочиями, сообщил properm.ru.

Согласно данным следствия главка МВД, в результате действий менеджеров компании пострадали 636 клиентов, которые остались без жилья. Пострадавшими также считаются их члены семей. Имущественный ущерб оценен в размере свыше 1,8 млрд руб. Компания была признана банкротом.

Издание напомнило, что компания обязалась построить четыре многоэтажных жилых дома. Объекты недвижимости в указанный срок не появились. Несколько сотен пайщиков выступили в роли потерпевших.

«По версии следствия, в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд рублей на строительство», — сообщил properm.ru.

По данными здания, Сбербанк инициировал признать топ-менеджеров компании несостоятельными. По закрытой кредитной линии банка менеджерам были предъявлены иски на миллиард рублей.

Дело рассматривалось в суде дважды. Издание располагает информацией, что менеджеры компании использовали деньги, внесенные пайщиками и дольщиками для строительства, в собственных целях. Застройщик не только не закончил строительство, но и не ввел объекты в эксплуатацию. Кроме денег, пермяки также вкладывал векселя.

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