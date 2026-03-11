Министры, депутаты и директора заводов: кто будет решать, как Березники встретят свое 100-летие в 2032 году

В Пермском крае создали региональный организационный комитет, члены которого займутся подготовкой и проведением празднования столетия основания Березников, сообщил properm.ru.

По данным издания, соответствующее решение официально задокументировано. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Празднование запланировано на 2032 год. В обязанности членов комитета входит общение с журналистами, привлечение экспертов в сфере культуры и науки, согласование решения о подготовке к празднованию.

По информации издания, в комитет вошли министры, депутаты, статусные чиновники, сотрудники крупных промышленных предприятий региона. Председателем комитета стал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Датой официального рождения Березников считается 20 марта 1932 года. Именно тогда председатель ВЦИК РСФСР Михаил Калинин подписал постановление об объединении города Усолье и рабочих поселков Ленва, Дедюхино, Веретия, Чуртан и Усть-Зырянка в единый город — Березники.

Ранее сообщалось, что футболист Месси праздновал день рождения в Бронницах в 2018 году.