Торт в человеческий рост и фреска в переулке: как подмосковные Бронницы полюбили Месси и навсегда изменили свою историю

День рождения Лионеля Месси в 2018 году Бронницы праздновали всем городом. Сборная Аргентины во время чемпионата мира обосновалась в подмосковном городке, тренировалась на базе школы олимпийского резерва, и 24 июня легендарному футболисту исполнился 31 год. То, что случилось дальше, местные жители помнят до сих пор, сообщил REGIONS со ссылкой на телеканал «Матч».

Футболист «Сочи» Максим Кайнов, тогда еще школьник и воспитанник своего отца-тренера, наблюдал, как база СШОР превращается в неприступную крепость. Охрана, заграждения, посты по периметру — все говорило о высоком статусе гостей. Увидеть кумиров вживую удалось разве что силуэты.

«Мы постоянно, когда проходил чемпионат мира, все возле этой базы ходили, надеялись, может, хоть что‑то там где‑то издалека увидеть. Но максимум, что нам удалось, когда мы уже развернулись и шли в сторону дома, автобус с футболистами ехал как раз в сторону базы. Автобус был брендированный, разукрашенный, конечно, стекла затонированы. Но видно было, что силуэты игроков просвечивались», — вспоминает футболист.

Праздник вышел за ворота базы и захватил весь город. Бронничане вспоминают: торжество напоминало День города. Люди высыпали на центральную площадь, испекли торт высотой с человека, обнимались и желали удачи российской сборной. Атмосфера была такой, словно всех объединил один большой гол.

«Торт разрезали. Частью торта была его фигура, а внизу футбольное поле. И поле разрезали и угощали каждого гостя», — рассказывает Крайнов.

Особый подарок именитому имениннику сделали братья Ерофеевы из Красногорска. На торце дома в Первомайском переулке они создали гигантский портрет Месси. Фреска облетела мировые СМИ и до сих пор украшает стену здания — теперь это местная достопримечательность.

Сейчас на той же базе тренируются новые поколения бронницких спортсменов. Среди них и младший брат Максима Кайнова. Их отец по-прежнему работает тренером, воспитывает будущих звезд. Теперь ребята переодеваются в тех же раздевалках, где когда-то готовилась к матчам сборная Аргентины.

Та команда Месси дошла тогда до 1/8 финала, где уступила будущим чемпионам мира — французам. 3:4 — счет, который болельщики не забудут. Но в Бронницах тот чемпионат запомнили иначе. Не цифрами, а людьми, объединившимися вокруг мяча.

