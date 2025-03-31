Минкульт Омской области требует через суд сохранения шести исторических зданий

Замминистра культуры Омской области Ольга Безродная рассказала, что ведомство подало иск в суд с требованием сохранить исторические здания, сообщил gorod55.ru.

По информации Безродной, в арбитражном суде рассматриваются шесть исков министерства с общим требованием — сохранить исторические здания. Если суд встанет на сторону регионального министерства, то собственников зданий обяжут провести ремонтные работы.

«На территории Омской области в неудовлетворительном состоянии находится менее 5% зданий от общего количества зданий, являющихся объектами культурного наследия. Из них в частной собственности находится одна треть зданий», — уточнила Ольга Безродная Городу55.

По данным издания, в настоящее время в зданиях расположены филиалы компаний и различных учреждений: омское ТУ Росимущества (занимает два здания), бюджетное учреждение «Медицинский колледж», депимущества омской мэрии и городской администрации, общеобразовательная школа. Состояние всех зданий требует проведение ремонтных работ и реставрации. На данный момент три иска удовлетворены.

По информации издания, здания были построены в разные годы. Например, «Казарму Омского военного округа» соорудили в 1822 году. На Карла Маркса в Омске располагается двухэтажное здание 1910 года постройки. В здании, которое сейчас занимает школа, в годы Великой Отечественной войны развернулся госпиталь. В Минкультуры считают важным сохранять историческую ценность региона.

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