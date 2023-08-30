Минобороны ФРГ: На территории Германии обучение проходят 10 тысяч военных ВСУ

Статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Меллер рассказала, что к концу 2023 года на территории Германии пройдут обучение 10 тысяч украинских военных, сообщает агентство ТАСС.

Статс-секретарь Зимтье Меллер в Толедо присутствует на неформальном заседании министров обороны и иностранных дел. На мероприятии собрались представители 27 стран Евросоюза. Спикер рассказала, что Германия намерена продолжать помогать Украине. Важно создать условия для Киева, чтобы была возможность удерживать позиции и занимать новые. Для этой цели украинские военные обучаются на территории Германии у лучших инструкторов.

«К концу года мы планируем обучить 10 тыс. солдат, чтобы таким образом полностью поддержать и укрепить способность Украины к сопротивлению», - проинформировала статс-секретарь в германском Минобороны Зимтье Меллер

Второй не менее важный вопрос, который необходимо решать партнерам Украины, - это поставки боеприпасов. Статс-секретарь Меллер отметила, что Германия постоянно работает в данном направлении. В настоящее время подписано несколько рамочных договоров и ведутся обсуждения с новыми партнерами.

«Боеприпасы - решающий фактор. Соответственно, мы уделяем этому большое внимание», - заявила статс-секретарь в германском Минобороны Зимтье Меллер

В октябре 2022 года страны ЕС решили, что необходимо оказывать помощь украинским военным в плане обучения. Особенно активно этим вопросом занимается Польша и Германия. Ранее стало известно, с какими проблемами сталкиваются военные ВСУ во время обучения у западных партнеров.