Минобороны РФ: Под шефством миротворцев находится 1 340 мирных жителя Нагорного Карабаха

В Министерстве обороны РФ сообщили, что после завершения военных действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают оказывать помощь мирным эвакуированным жителям, сообщает ТАСС .

1 340 мирных жителей находятся в зонах временного расположения, из них 607 человек – это несовершеннолетние. Российские миротворцы оказывают помощь людям: обеспечивают спальными местами и горячим питанием.

Эвакуация проводилась из трех районов республики Нагорный Карабах. Мирным жителям оказывали профессиональную медицинскую помощь, если в этом была необходимость.

Российские миротворцы продолжат обеспечивать безопасность эвакуированных мирных жителей, следят за соблюдением всех норм, которые установлены гуманитарным правом.

«Российским миротворческим контингентом поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития», - сообщили в Минобороны РФ

В настоящее время неизвестно, когда будут открыты транспортные коридоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сайте Минобороны РФ отмечается, что добиться полного прекращения огня стало возможным исключительно благодаря переговорному процессу.

Армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, опасаются, что в ближайшее время их права могут притеснять. Некоторые думают переезжать в Россию.