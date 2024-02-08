Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации

В настоящее время законодательство определило пределы границы возраста для тех военных, кто приступил к выполнению обязательств после 24 июня 2023 года. Однако возрастные ограничения тех, кто прибыл до указанного периода, не установлены. Именно поэтому Минобороны РФ инициирует законопроект, в которой будут внесены уточнения.

«Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предложено установить такие правила. Мужчины, у которых есть воинское звание (начиная от высшего офицера и заканчивая генералом-полковником, а также адмиралом), предельный возраст составит 70 лет. В случае, если у мужчины есть воинское звание, но его статус не вошел в указанные выше категории, предельный возраст — 65 лет.

Такие правила, если законопроект будет принят, могут действовать как для тех граждан, которые были мобилизованы, так и тех, кто проходит воинскую службу в армии РФ по контракту.

«В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных силах (ВС) РФ, и граждан РФ, призванных на военную службу ‎по мобилизации в ВС РФ: имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, - 70 лет; имеющих иное воинское звание, - 65 лет», — указано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Вопрос мобилизации стал поводом для громкого скандала на Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что насильственный способ отправки в зону СВО неприемлем. Главком ВС Валерий Залужный объяснил, почему не может действовать иначе.