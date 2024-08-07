Украинская армия лишилась до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники за последние сутки военных действий. Об этом в среду, 7 августа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории РФ. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — заявляют сотрудники ведомства.

Отмечается, ВСУ потеряли семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину и шесть автомобилей. Ликвидированы две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные вешают на себя белые повязки и георгиевские ленточки, чтобы ввести в заблуждение российских бойцов.