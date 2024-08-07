Морпех 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным Адвокат рассказал RT , как украинские военные вешают на себя российские знаки различия, чтобы ввести в заблуждение российских бойцов. Он лично оказался в подобной ситуации.

Морпех с позывным Адвокат в настоящее время выполняет боевые задачи на угледарском направлении. В зону СВО он прибыл с самых первых дней активных боестолкновений. За годы службы попадал в различные ситуации.

Во время одного из боев за Камышеваху в ЛНР боец мог погибнуть. Он встретился с противником лицом к лицу. Члены украинской ДРГ стояли совсем рядом и наблюдали за российскими военными. Их было около семи человек. Заподозрить издалека подставу было невозможно: на одежде приколота георгиевская ленточка, а на руке — белая повязка.

Уже на более близком расстоянии морпех заметил, в чем обман.

«И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», — рассказал боец.

Один из военных начал стрелять в сторону Адвоката, но он усел отскочить и вступить в бой. Боец признался, что ему помог только накопленный годами опыт.

Ранее сообщалось, что российские военные отбили интенсивную атаку ВСУ с одним на троих автоматом и гранатами.