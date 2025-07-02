Минпромторг намерен обязать авиакомпании отдать 50% парка российским самолетам

По информации издания, указ о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года в 2024 году подписал президент РФ Владимир Путин. В документе указано ряд поручений. Одно из них — увеличить авиационную подвижность населения минимум в два раза. При работе стоит учитывать показатель данных за 2023 год. Отмечено, что поручение необходимо выполнить при обеспечении доли самолетов производства РФ в парке перевозчиков не менее чем в 50%. Во время своего выступления Алиханов ссылался на соответствующий президентский указ.

«Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе», — сказал Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Спикер сделал также ряд других заявлений. Он рассказал, что отечественная промышленность справилась с поставленным заданием по выпуску вооружений различных видов. Однако специалисты на достигнутом не останавливаются. Они намерены продолжить производство. Стране важно обеспечить всем необходимым военнослужащих, пребывающих в зоне СВО. Кроме того, компании рассматривают предложения по экспорту товаров.

Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области.