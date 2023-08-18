Минпросвещения поддержало инициативу зампреда о демонстрации роликов об СВО школьникам

Инициативу первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой о показе патриотических роликах в школах поддержали в Министерстве просвещения РФ, пишет агентство ТАСС .

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила сделать обучение детей более современным. Она считает, что школьникам должны рассказывать об СВО, но на понятном для их языке. Для этого можно записывать видео-ролики, в которых известные блогеры будут брать интервью у военных СВО. Видео не должны быть длиннее 20 минут. Записи можно транслировать в рамках таких дисциплин, как «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защита Родины».

С предложением о демонстрации роликов в школах политик обратилась к министру просвещения. Агентство ТАСС имеет в распоряжении письмо-ответ от замминистра просвещения Татьяны Васильевой.

«Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета «История», а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей», - такая информация содержится в письме-ответе

Яна Лантратова уделяет большое внимание теме СВО. Дети должны понимать, за что сражается Россия. С целью предоставления информации был запущен ряд роликов в формате «вопрос-ответ».