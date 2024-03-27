В Югре доброго дворника из Таджикистана начали угнетать после теракта в Красногорске

Жительница Югры Наталия рассказала, как после теракта в «Крокус Сити Холле» изменилось отношение людей к дворнику-таджику, который более десяти лет убирает во дворе ее дома, сообщает muksun.fm .

Наталия рассказала, что таджику дали имя Валера. Он более 10 лет работает дворником. К рабочим обязанностям относится ответственно. Нареканий у жильцов не было. Мужчина отличается спокойным характером. Он приветливый и доброжелательный.

Примерно неделю назад выяснилось, что у Валеры проблемы с сотрудниками миграционной службы. Жильцы были обеспокоены, что мужчину депортируют. Они сочувствовали таджику. Во дворе расклеили много объявлений с призывом к миграционной службе, чтобы дворника оставили в покое. Жильцы также составили официальное коллективное обращение.

После трагических событий 22 марта отношение к Валере резко изменилось.

«Я не понимаю, как наш Валера с этим-то связан? Действия других людей моментально сделали его каким-то изгоем. Ужасно обидно, что его доброе отношение так быстро забыли», — подытожила девушка.

Во всем городе отношение к иностранным жителям ухудшилось. Местные жители отказываются ехать в такси, если водитель по национальности таджик. В социальных сетях россияне призывают депортировать всех иностранцев, даже если они получили гражданство РФ. Люди предлагают разрешать оставаться тем, кто готов какое-то время провести на СВО. Некоторые требуют более решительных действий — закрытия государственной границы.

«К определенным структурам у людей давно уже накопились вопросы и претензии по мигрантам, но никто никак не реагирует на жалобы. Теракт подтверждает волнение народа. Может сейчас соответствующие службы прислушаются ко мнению людей», — поделился читатель Муксун.fm в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что после трагедии в Красногорске мариупольским подросткам в ДНР в Телеграм-канале предлагали взорвать школу по схеме «Крокуса».