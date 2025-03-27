Минцифры предложило ввести звание ветерана военной журналистики и увеличить выплаты за ранения

Минцифры предложило ввести звание «Ветеран военной журналистики» и увеличить выплаты военкорам, которые получили ранения во время работы в зоне спецоперации, сообщил телеграм-канал Минцифры России.

В сообщении приводится пояснение причин подобного предложения. Так, в зоне СВО находится много журналистов, которые ежедневно собирают информацию для распространения ее среди общественности. Каждый раз они рискуют жизнью, оставаясь социально незащищенными. Военкоры не являются участниками боевых действий.

«Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства», — указано в сообщении.

Минцифры считает необходимым ввести в законе «О ветеранах» звание «Ветеран военной журналистики». В таком случае военкоры и члены их семей смогут рассчитывать на социальную поддержку от государства. В настоящее время журналисты не имеют права рассчитывать на льготы, даже если получили травмы в зоне боевых действий.

Минцифры также предложило увеличить единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, которые получили ранения. Деньги выплачивает редакция в рамках закона «О СМИ». В случае гибели журналиста выплату получают его родственники.

«Установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели», — указано в сообщении Минцифры.

По данным Минцифры, волонтеры, которые находятся на территории новых регионов, в случае ранения получают федеральные единовременные выплаты. При летальном исходе — деньги переводят родным погибшего. В ведомстве считают, что данную меру необходимо распространить и на военкоров.

Ранее сообщалось, что под Белгородом погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.