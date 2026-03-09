Минус 16 на подходе: Гидрометцентр предупредил о возвращении сильных морозов

Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни сразу несколько российских регионов окажутся во власти аномальных холодов. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с РИА Новости назвала территории, где столбики термометров устремятся вниз.

Наиболее суровые испытания, по прогнозу эксперта, ждут жителей северо-восточной и восточной частей Европейской России. Здесь температура может опуститься до минус 16 градусов. В зону морозов попадут Пермский край, значительная часть Приволжья, а также восточные районы Волгоградской и Астраханской областей.

По мнению эксперта, не обойдет стороной похолодание и Урал. Холодный воздух нагрянет в Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Достанется и сибирским территориям: морозы ударят по южным районам Западной и Центральной Сибири. В списке — Омская, Кемеровская, Новосибирская области, Хакасия, Алтайский край и Республика Алтай.

«Возвращается сильный холод в Сибирь после их отступления на Урале, но он будет постепенно отступать на восток благодаря атлантическому воздуху», — сообщила Макарова.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала весны.