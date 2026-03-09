Температура разделила Подмосковье: от плюс 0,5 °C до минус 16,9 °C за одну ночь — что произошло?

Ночь на 9 марта стала для Москвы самой морозной с момента наступления календарной весны. После прохождения через столицу атмосферного фронта в регион начали поступать холодные воздушные массы, которые неравномерно распределились по области. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным эксперта, сильнее всего похолодание ударило по восточным районам Подмосковья. В Павловском Посаде и Егорьевске столбики термометров опустились ниже минус десяти градусов, а в Черустях и вовсе зафиксировали минус 16,9 градуса. Москву арктическое вторжение зацепило лишь по касательной. На главной метеостанции города — ВДНХ — минимальная температура составила минус 6,3 градуса, что стало самым низким показателем с 1 марта.

Другие районы столицы продемонстрировали схожие цифры: от минус 5,8 в Строгино до минус 6,8 в Бутово, отметил специалист. В Новой Москве воздух остыл до минус 6,1 градуса. А вот западные окраины Подмосковья холодный фронт обошел стороной. В Шаховской, например, температура так и не опустилась ниже плюс 0,5 градуса. Таким образом, разброс температур в пределах области превысил 17 градусов.

«Это не последнее похолодание в марте, но высока вероятность, что в столичном регионе этот день останется самым холодным днем первого весеннего месяца. Дальнейшие прогнозы обещают более активное развитие весенних процессов с двухзначными максимальными температурами уже на начавшейся неделе», — сообщил синоптик.

