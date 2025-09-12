Минус 20 лет жизни: сотрудник ННЦ наркологии рассказал о последствиях употребления алкоголя

Ведущий научный сотрудник ННЦ наркологии Анна Лобачева рассказала, что алкоголь отнимает у человека 20 лет жизни, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт отметила, что не существует безопасной дозы алкоголя. Даже редкое употребление негативно отражается на самочувствии человека. Систематическое злоупотребление постепенно провоцирует развитие зависимости: дозы становятся большими, а периодичность учащается.

Алкогольные напитки наносят ущерб организму. Особенно страдают жизненно важные органы, на которые алкоголь оказывает токсическое воздействие. По мнению эксперта, средняя продолжительность жизни уменьшается на 15–20 лет. Кроме того, алкоголь может спровоцировать развитие более 60 болезней и различных травм, в том числе психологических.

Корреспондент издания «СОВА» ознакомился с данными МВД РФ за 2024 год. Так, 3644 смертей в России произошло по причине опьянения. Вследствие ранений пострадали 17 879 россиян. 11 сентября в России отмечали День трезвости — социально значимый праздник, цель которого — мотивировать граждан вести здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что алкотест для звезд хотят ввести в России.

