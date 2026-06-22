Минута молчания в 12:15 и «Свеча памяти»: жители Химок присоединились к всероссийским акциям 22 июня

В День памяти и скорби, 22 июня, жители и руководство городского округа Химки отдали дань уважения павшим воинам. Как информирует пресс-служба Благотворительного Фонда Орехова, во всех микрорайонах муниципалитета состоялись памятные митинги и церемонии возложения цветов к воинским мемориалам, сообщил REGIONS.

Участниками мероприятий стали ветераны, сотрудники администрации, активисты общественных объединений, бойцы специальной военной операции и неравнодушные местные жители.

Волонтерский корпус Благотворительного Фонда Орехова стал участником торжественной церемонии у монументов «Отстоявшим Отчизну», «Героям-химчанам», «Защитникам Отечества», а также к бюстам, установленным на Аллее Славы. Добровольцы также поддержали общероссийскую акцию «Свеча памяти». В 12:15 химчане вместе со всей страной на минуту замерли в молчании, выражая почтение подвигу советских воинов.

Ранее сообщалось, что свыше 53 тыс. учащихся школ и студенческой молодежи из Подмосковья стали участниками памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.