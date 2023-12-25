Минздрав Прикамья не связывает смерть четырехмесячного ребенка с пробой Манту

В министерстве здравоохранения Пермского края отрицают, что смерть четырехмесячного ребенка связана с пробой Манту, сообщает properm.ru . Однако, точная причина смерти на данный момент не установлена. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

«Связи между проведенной пробой Манту и заболеванием, закончившимся летальным исходом не установлено», - пояснили Properm.ru в пресс-службе министерстве здравоохранения Пермского края

Ситуацию разбирают не только медики, но и сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Девочке делали пробу Манту 11 декабря. Уже к вечеру поднялась температура. 18-летняя мама не могла ее сбить, поэтому обратилась к медикам. Бригада скорой помощи сбила температуру. Доктор предположил, что повышение температуры - это реакция на пробу у недоношенного ребенка.

Ребенку не становилось лучше. 12 декабря медики не могли сами разобраться, что им предпринимать. В поликлинике настаивали на госпитализации. Другой специалист утверждал, что в этом нет необходимости. Маму с ребенком положили в больницу только 13 декабря, где ночью девочку экстренно перевели в реанимацию. Малышка умерла.

Ранее мать умершей девочки из ЛНР рассказала, как ей сообщили о смерти дочери. Она уверена, что сотрудники лагеря должны были оперативно отреагировать на то, что многим детям стало плохо. В лагере вину отрицают.