«Сказали, что моего ребенка нет»: раскрыты детали массового заражения детей из ЛНР на поезде

Поездка 126 детей из ЛНР закончилась трагедией. Один ребенок не выжил в эпицентре распространения страшного вируса, а остальные оказались в больнице.

В тесных вагонах дети ютились после поездки в сибирский лагерь. На поезде Тюмень – Адлер они чувствовали себя нормально, но до рокового пересечения Пензенской области. Именно тогда одна из девочек сообщила о недомогании, а вскоре скончалась.

Как выяснилось, некоторым детям было плохо и до отъезда, но им помогали сбивать температуру и всячески заботились. В лагере это отрицают, говоря, что часто обследовали ребят и заболевших вообще не было. Как пишет «Московский комсомолец», девочка болела до того, как сесть в поезд. Это рассказала ее мать.

«Вчера с утра девушка прислала голосовое сообщение о том, что у дочери поднялась температура - 39,2. После обеда она сказала, что температуру сбили, а уже вечером мне сказали, что моего ребенка нет. Попросил ребенок свежего воздуха, ее вывели в тамбур, и в тамбуре она потеряла сознание», — рассказывает женщина.

Мать созванивалась с дочкой ранее, и та говорила, что кто-то заболел. Она предполагает, что дочь переместили в изолятор поздно, лишь когда стали заражаться другие. При это руководство лагеря якобы не разрешало детям часто пользоваться телефонами, позволяя лишь звонить иногда родителям и говорить, что все хорошо. Насколько эта информация соответствует действительности пока неизвестно. При это мать отметила, что в школе и лагере над ее дочкой издевались другие ребята.

Одна из участниц поездки отметила, что меры по безопасности приняли поздно. Хотя детей изолировали, пытаясь огородить простынями, все равно болезнь распространилась по всему вагону. Поезд не остановили, хотя количество зараженных росло, а медиков было лишь двое.

Кто виноват в страшной трагедии, сказать сложно: в этом будут разбираться уже следователи в рамках уголовного дела по факту смерти девочки.

Ранее сообщалось, что Минздрав рассказал о состоянии зараженных детей.