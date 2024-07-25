«Мир уже изменился»: политолог Кот рассказал, зачем Лукашенко приехал в Санкт-Петербург

Политолог Юрий Кот высказал мнение, что рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Санкт-Петербург связан с токсическим поведением Запада и Украины, сообщает интернет-издание «Абзац» .

Политолог уверен, что лидеры Белоруссии и России объединяют усилия, чтобы противостоять Западу и США. Важно понимать, что и внутри Запада очень нестабильная обстановка. Эксперт перечисляет события, которые негативно отражаются на развитии всего мира:

внутри американской политики начались серьезные конфликты;

дестабилизация ситуации в США влияет на Запад;

позиция Венгрии и Словакии кардинально отличается от их партнеров по НАТО.

Лидеры России и Белоруссии осознают, насколько кардинально меняется наш мир.

«Мы понимаем, что мир уже изменился и будет меняться. Соответственно, надо корректировать наши совместные действия», — сказал политолог Кот.

Эксперт предполагает, что в ходе визита стороны обсуждали, как защитить границы своих стран, как совместно противостоять в случае военной угрозы. Второй не менее важный вопрос — как действовать дальше по отношению к Украине. Российской стороне важно знать мнение властей соседней республики.

Встреча лидеров состоялась в четверг, 25 июля. Президент Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и посетил остров Валаам на Ладожском озере. Сообщалось, что встречи лидеров пройдут в разных форматах.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признает мощь России и невозможность Украины ей противостоять.