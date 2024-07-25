Главнокомандующий ВСУ осознает, что российскую армию не удастся остановить

Британский эксперт Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже осознает, что российскую армию при ее вооружении и оснащении уже не удастся остановить, сообщают РИА Новости .

По мнению Меркуриса, на Украине уже начали понимать, что остановить российские войска не удастся. Он отметил, что Россия превосходит противника в том числе по количеству дронов, а также их эффективности. При таком техническом превосходстве противостоять Москве долго не получится.

Эксперт добавил, что на Западе все еще остаются чиновники и политики, которые закрывают глаза на масштабы потерь ВСУ и сохраняют веру в возможность переломить ход конфликта в пользу Киева, занимаясь самообманом.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба в ходе беседы с коллегой из КНР заявил о возможности переговоров с Россией и готовности Киева к ним.