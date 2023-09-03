Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х обратился к президенту США с призывом начать мирные переговоры по Украине, которые в первую очередь нужны именно Западу и США, пишет агентство « РИА Новости ».

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве, нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки!», – написал экс-советник главы Пентагона в социальной сети

Эксперт Дуглас Макгрегор рассказал, какие негативные последствия вооруженного конфликта между Украиной и Россией для США. Из-за того, что США вынуждены помогать стране, в которой сами разжигали конфликт, слабеет американская экономика.

Открытые границы привели к миграционному кризису. Из-за нестабильности в стране растет рост преступности. Президент США Джо Байден может прекратить все, что происходит в штатах, если заставит президента Украины Владимира Зеленского начать мирное урегулирование вооруженного конфликта.

В воскресенье, 3 сентября, экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб, который планирует баллотироваться на президентских выборах 2024 года, призвал страны, которые имеют влияние на Украину и Россию, принуждать обе стороны конфликта начинать мирные переговоры. Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин рассказал, насколько эти призывы могут изменить ход конфликта.