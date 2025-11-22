«Мы готовы»: назначена дата специального саммита ЕС по урегулированию конфликта на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта на странице в соцсети проинформировал, что в понедельник, 24 ноября, лидеры Евросоюза соберутся на специальную встречу, сообщил РБК. Темой станет обсуждение урегулирования вооруженного конфликта на Украине по мирному плану США.

Антониу Кошта отметил, что американский план урегулирования конфликта содержит 28 пунктов. Он высказал мнение, что в документе указаны важные элементы, которые будут иметь решающее значение для установления мира на прочной основе. Они справедливы.

«Мы готовы взаимодействовать, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира. Работа продолжается», — написал Кошта.

Издание Bild располагает информацией, что в Европе сформировалась жесткая оппозиция нескольким аспектам мирных предложений. Лидеры некоторых стран не намерены соглашаться с легитимизацией перехода Крыма и Донбасса под юрисдикцию РФ. Дополнительные разногласия вызывают темы, связанные с уменьшением украинских вооруженных сил. Споры также провоцирует вопрос о дальнейшей судьбе заблокированных активов России.

Ранее сообщалось, что 23 ноября пройдет встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану.