Мирный план Вашингтона: что и когда обсудят в Женеве представители Украины, США и стран ЕС

Источники информагентства DPA рассказали, что в воскресенье, 23 ноября, в Жене представители некоторых стран ЕС, Украина и США встретятся для обсуждения мирного плана урегулирования вооруженного конфликта, предложенного Вашингтоном, сообщил ТАСС.

Источники ссылаются на правительственные круги ФРГ. В настоящее время неизвестно, кто будет возглавлять делегации от всех сторон. Официально информация также не подтверждена.

ТАСС изучил информацию о реакции на мирный план США, которую публикуют иностранные СМИ. Газета Bild сообщила, что правительство ФРГ канцлера Фридриха Мерца начало работать над дипломатическими контрмерами. Политики обеспокоены активностью США. Газета ссылается на собственные источники.

В опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров институтов ЕС указано, что лидеры ЕС, Канады и Японии требуют доработать мирный план, разработанный американскими экспертами. Наиболее остро политики восприняли новость о сокращении ВСУ.

«Этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы озабочены предложенными сокращениями украинских вооруженных сил, которые оставят Украину уязвимой», — говорится в документе

По данным издания, стороны намерены следить, чтобы Украину никто не принуждал изменять государственные границы при помощи внешнего давления. При необходимости некоторые решения должны согласовываться исключительно в присутствии ЕС и НАТО.

