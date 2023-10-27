«Мишка в стрессе»: Волонтеры «Дино» спасли животное после 15 лет адских мучений

Волгоградский центр реабилитации животных «Дино» продолжает оказывать помощь зверям. Теперь в центр поступил изнеможденный медведь Саня, которого привезли из туристической базы, сообщает novostivolgograda.ru .

Фото: [ Vk.com: Зооцентр «Дино» ]

«Мишка, конечно, в стрессе. Но уже интересуется едой, что хорошо. Яблоки поел, рыбку. Ребята ему и мед, и сгущенку, и варенье уже принесли», — рассказала основательница «Дино» Анжела Макарова

Медведь Саня жил на территории туристической базы в Волгоградской области. Его поместили в клетку для развлечения отдыхающих. В клетке не было крыши, поэтому спрятаться от дождя и снега возможности не было. В помещении было настолько мало места, что животное не могло нормально развернуться.

Летом и зимой медведя кормили через решетку. Работники не предусмотрели никакой калитки. Когда волонтеры приехали спасть зверя, то болгаркой разрезали прутья. В холодное время года могли просунуть между щелей немного сена, чтобы животное могло согреваться.

«Сложно сказать, сколько ему лет. Хозяйка говорит, что ему сейчас 15 лет, и выкупили его в детском возрасте. Астраханские СМИ пишут, что около 20 лет. Поэтому тут разве что на интуицию полагаться», — прокомментировала «НовостиВолгограда.ру» Анжела Макарова, основательница «Дино».

Медведь с самого рождения не жил в естественной среде. Он родился в цирке, откуда животное продали собственнику туристической базы. Владелец базы недавно умер. Комплекс выкупили новые люди, которые начали искать приюты, где могли бы забрать зверя.

В «Дино» в тот момент не было свободных мест, поэтому волонтеры отказали. Но история жизни зверя не оставила никого равнодушным. Начали искать способ, как помочь Сане.

«Такие животные соориентированы на человека, то есть, если выпустить его в лес, он все равно вернется к людям. И именно в этом главная опасность. Зоопаркам бурые медведи тоже не нужны, а реабилитационные центры переполнены», - отметила зоозащитница

Волонтеры поняли, что никто не сможет забрать Саню. Активисты начали сооружать вольер, площадь которого - 200 кв. метров. Весной волонтеры планируют расширять территорию - достроить еще один вольер и сделать бассейн. 27 октября Саня приехал в новый дом. Пока животное понемногу адаптируется к другим условиям. В «Дино» готовы сделать все, чтобы у него была радостная жизнь после долгих мучений.

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