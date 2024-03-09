Мишустин: РФ откроет генконсульство на Мальдивах

На сайте официального опубликования правовых актов появилось распоряжение об открытии российского генконсульства на Мальдивах, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Михаил Мишустин поручил МИД РФ определить, сколько человек будет работать в генконсульстве на Мальдивах. Сотрудники должны успевать своевременно выполнять рабочие обязанности. Также МИД предстоит определить график работы ведомства. Важно ориентироваться на работу других государственных консульств в разных странах мира.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в тексте.

Деньги для открытия и дальнейшего функционирования генконсульства будут переведены из федерального бюджета, выделенного для нужд МИД РФ. Распоряжение подписано от 7 марта 2024 года.

Напомним, в генконсульство обращаются граждане России, которым необходимо помочь с оформлением загранпаспорта или регистрацией рождения ребенка, выдачей виз или загранпаспортов. Посольство занимается решением вопросов государственного уровня, а не гражданского.

Ранее мы сообщали, что в МИД РФ призвали Канаду снести все памятники нацистам в стране.