Актриса из сериала «Универ» умерла после операции на желудке

В возрасте 45 лет умерла Халима Ибрагимова, которая сыграла одну из ролей в сериале «Универ. Новая общага». Трагическую новость в своем телеграм-канале сообщает министерство культуры Узбекистана.

Отмечается, что в течение долгих лет артистка служила в Театре-студии под руководством Мирзабека Холмедова. На свет Халима появилась в 1979 году в Узбекистане, получала образование в Ташкентском государственном художественном институте. Кроме службы в театре, играла в фильмах и сериалах. Российскому зрителю она известна по эпизодической роли, сыгранной в сериале «Универ. Новая общага».

Согласно сведениям издания «Life.ru», актриса ушла из жизни в результате осложнений, возникших после операции по уменьшению желудка.

Ранее сообщалось о том, что в Таиланде 52-летний сингапурский турист умер во время массажа, который ему не имели права делать.