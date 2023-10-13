Мистический день: Резонансные события разных лет, которые произошли в пятницу, 13 числа

В пятницу, 13 числа, в разные года в России периодически происходили резонансные события, сообщает udm-info.ru . Корреспондент издания напомнил некоторых из них.

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы принял решение о необходимости блокировки мессенджера Телеграм. Основатель Павел Дуров отказался передавать данные о том, как шифруются сообщения. Причина – нарушение конфиденциальной информации пользователей. Споры длились два года. В 2020 году решение было отменено.

В декабре 2019 года курс доллара резко опустился. Курс рубля снизился на 32 копейки. В тот момент на финансовом рынке начался коллапс. Прогнозы экспертов были неутешительными.

В декабре 2019 года Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о завершении спортивной карьеры. Предпосылки к данному решению уже были ранее. Спортсменка из Ижевска сообщила, что ей нужно сделать небольшую паузу, но потом она обязательно вернется. В итоге планы поменялись.

В августе 2021 года большое количество людей умерло из-за коронавируса. Пандемия уже была объявлена. Людям делали прививки, назначали необходимые антибиотики, но снизить рост заболеваемости по-прежнему не получалось.

Ясновидящая Инна Мишина поделилась с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», как вести себя в пятницу, 13, чтобы благополучно пережить этот день.