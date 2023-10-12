Нельзя жениться и путешествовать: чем опасна пятница 13-го

Пятница, которая выпадает на 13 число месяца, из обычного и в целом позитивного дня внезапно превращается в страшную магическую дату. Люди заранее настраивают себя на негатив, а любая неприятность, которую никто не заметит в обычный день, вдруг вырастает до гигантских размеров. Целая киноиндустрия работает на это число. Вспомнить хотя бы одноименный ужастик.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», так ли уж страшна грядущая пятница 13-го и как правильно провести этот день, чтобы удача не отвернулась.

Это все суеверия

Почему этот страх буквально впечатался в сознание людей? Ответ на этот вопрос лежит в области религиозных верований и народных суеверий, уверена Мишина.

«Некоторые связывают страх перед этой датой с христианской традицией. Считается, что пятница 13-го связана с последней вечерей Христа и апостолов, на которой произошло предательство Иисуса Иудой Искариотом», — рассказала ясновидящая.

Но и скандинавская мифология не отстает, добавила она.

«Там описывается история о 12 богах, которые проводили праздник в Валгалле, где не было места для 13-го бога, лукавого Локи, что привело к бедам», — пояснила Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Предупрежден — значит вооружен

В этот день существует множество запретов, которым лучше следовать, если не хотите потерять везение, посоветовала ясновидящая.

«Все важное для вас лучше исключить и перенести на другую дату. Не стоит заключать сделки, вступать в брак, переезжать и отправляться в путешествие в этот день. Чтобы отдых стал незабываемым — возьмите билеты на другой день», — подчеркнула собеседница издания.

В этот день, продолжила ясновидящая, нельзя ходить в гости и принимать друзей у себя. Особенно опасно получать подарки от незнакомого человека — считается, что он отдаст вам свои беды и несчастья. Если начать в пятницу 13-го ремонт в квартире — готовьтесь к тому, что он затянется на годы, добавила Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Никакой магии

А настоящая опасность грозит тем, кто решил попробовать свои силы в магии, даже если кажется, что эта дата идеально подходит для ритуалов.

«Магические практики в этот день могут вызвать неудачу, нарушение баланса энергии или даже привести к более сильным и негативным результатам, чем обычно», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, как отсрочить кармический платеж.