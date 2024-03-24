Митинг против НАТО проходит в Сербии

В центре Белграда в 16.00 по местному времени 24 марта начался митинг. Люди требуют правительство Сербии полностью прекратить любое сотрудничество с НАТО. На акции присутствует корреспондент РИА Новости .

Митинг приурочен к 25-ой годовщине бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Участники принесли плакаты с лозунгами, критикующие военный альянс.

«НАТО марш из Сербии! НАТО — фашисты! НАТО убийцы — прочь из Сербии», — скандируют участники акции.

В руках у людей красные флаги и транспаранты. Участники соорудили импровизированную сцену, с которой озвучивают свои требования. Во-первых, закрыть канцелярии-представительства НАТО в сербском минобороны, которые начали работу с 2006 года. Во-вторых, отказаться от совместных учений с военными НАТО. В-третьих, препятствовать появлению официальных лиц альянса на территории Сербии.

Инициатором акции стали члены организации «Комитет против войны и империализма». Еще один митинг проходит возле зданий генштаба и МО Союзной республики Югославия, которые были разрушены бомбардировками НАТО.

Напомним, бомбардировки НАТО стали причиной гибели более 2,5 тысячи жителей Югославии.

Ранее эстонская разведка сообщала о начале подготовки России к войне с НАТО.