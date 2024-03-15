Эстонская разведка: Россия начала подготовку к войне с НАТО

Высокопоставленные лица эстонской разведки считают, что Россия начала подготовку к будущей войне с НАТО. В Эстонии считают, что открытый конфликт может случиться уже в следующем десятилетии. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

Каупо Росин, занимающий пост гендиректора СВР Эстонии, уверен, что Россия начала подготовку к конфликту с Североатлантическим альянсом. На пресс-конференции он заявил, что РФ получила богатый военный опыт на СВО, учла недостатки и начинает адаптировать армию к различным сценариям.

Росин считает, что за годы Россия способна создать армию с более суровой огневой мощью, особенно усилив артиллерию.

Впрочем, представители эстонской разведки пока полагают, что конфликта России и НАТО можно избежать. Многое будет зависеть от шагов Запада и от развития ситуации на Украине.

Напомним, что Киев терпит поражение за поражением, теряя важные ключевые позиции и населенные пункты. Последней самой громкой потерей стала Авдеевка, которую смогла освободить армия России.

Ранее сообщалось, что глава НАТО анонсировал поездку по Закавказью.