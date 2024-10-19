На суд Мизулиной против Лебедева и Дудя* явился мужчина с ножом, доской и грибами

На прошедшее в минувший четверг, 18 октября, в Лефортовском суде Москвы заседание по иску Екатерины Мизулиной против Артемия Лебедева и Юрия Дудя* о защите чести и достоинства заявился неадекватный молодой человек, назвавшийся Дмитрием, пишет Life.ru. Причем пришел он на день раньше, перепутав даты.

Отмечается, что 49-летний попытался пронести в зал заседания грибы, доску и кухонный нож. Причем такую упорную неадекватность мужчина предпринимает уже не в первый раз, мотивируя свой поступок приснившимся ему сном. За свои действия он получил административное наказание по статье за мелкое хулиганство.

«Административку получил мужчина, который зачитал свой сон на заседании по иску главы „Лиги безопасного интернета“ Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю и дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина в третий раз пытался сорвать процесс, принеся в суд кухонный нож и доску с грибами на коре деревьев», — приводится в публикации.

Напомним, что первые два раза, когда неадекват заявлялся на заседания по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву, он требовал вписать его имя в материал, называя себя прокурором.