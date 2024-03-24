Мизулина: провокаторы предлагают подросткам совершить теракт

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на странице в интернет- мессенджере предупредила, что в последнее время российским подросткам массово приходят сообщения в социальных сетях и мессенджерах с предложениями участвовать в терактах.

Провокаторы воздействуют на несовершеннолетних по-разному. Иногда предлагают что-то запретное: наркотики или алкогольные напитки. Либо обещают, что заплатят им за «работу». В некоторых случаях шантажируют ребенка. Рассказывают, что все знают об их жизни и расскажут взрослым.

«Расскажите друзьям, что с такими людьми в диалог вступать не нужно», — обратилась с просьбой глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Спикер проинструктировала, как вести ребенку в случае получения подобного сообщения. Однозначная блокировка. Вступать в диалог не стоит.

Тема терроризма особенно остро воспринимается россиянами после жутких событий, происшедших 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. 24 марта тысячи россиян в разных городах приходят к мемориалам, чтобы выразить соболезнования. Люди молятся, несут цветы и игрушки. В памятной акции приняла участие и Екатерина Мизулина.

Ранее мы сообщали, что в Ереване трое вооруженных человек ворвались в участок полиции.