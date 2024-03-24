В Ереване трое вооруженных человек ворвались в участок полиции

Неизвестные вооруженные люди ворвались в участок полиции, расположенный в Ереване, сообщил ТАСС .

Согласно предварительным данным, нападавшие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщил один из преступников. Он появился в дверном проеме, заявил о требовании и снова скрылся.

Известно, что один из вооруженных лиц взорвал гранату. В результате оба нападавших получили различные травмы. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян рассказал, что их удалось вывести из отделения полиции, но третий неизвестный остался в здании.

«Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить», — сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Предварительно установлено, что ни один из полицейских не пострадал. Глава полиции Армении оперативно прибыл к отделению полиции. Он лично ведет переговоры с мужчиной, который находится в здании, и контролирует ход операции.

Страшная трагедия произошла 22 марта в России. Террористы расстреливали людей, которые пришли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». На данный момент установлено, что погибли 133 человека. Работы по извлечению тел из-под завалов продолжаются. Многие люди сообщают, что родные, которые были в тот страшный вечер в пылающем здании «Крокус Сити Холл», до сих пор не вышли на связь.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что ждет всех причастным к данному теракту.