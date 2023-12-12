Мизулина: Родители не следят за своими детьми, которые смотрят сериал «Слово пацана»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказала мнение, стоит ли уделять такое внимание сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», как это происходит в настоящий момент в российском обществе, сообщает агентство «РИА Новости» .

Екатерина Мизулина рассказала, что сама смотрит многосерийный фильм о жизни криминальных казанских авторитетов 90-ых годов. Спикер обратила внимание, что она - взрослый человек. Указано, что сериал доступен для зрителей от 18 лет. Тем не менее его смотрят многие школьники. Виновными в этом остаются родители, которые не следят за своими детьми. А также платформы, которые не контролируют, кто именно смотрит контент.

«Тема очень сильно раздута и преувеличена, в том числе средствами массовой информации. Слишком много разговоров, и именно эта вирусная составляющая и создаёт определённые проблемы, опасности и возможности условного повторения ситуации с (движением) «Рёдан»», - высказала мнение глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина предположила, что к концу декабря или в начале января о сериале уже не будут так много говорить. В период новогодних праздников ожидается много премьерных показов. Спикер ставит риторический вопрос.

«Нужен ли столь агрессивный вирусный пиар таких тем и таких сериалов молодёжной аудитории? Или всё-таки нужно снимать кино о более добрых моментах и делать их такими же популярными, как этот конкретный сериал?»

Проблема травли в детском коллективе никак не связана с каким-либо конкретным фильмом или сериалом. Однако, еще недавно школьники разбирались, кто относится к «Редану», а кто - нет. Вирусность сериала приводит к тому, что в жизни подростки начинают следовать каким-либо навеянным пропагандой тенденциям.

Ранее актер Кирилл Светличный, который сыграл роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», открыл корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» секрет, чем закончится первый сезон многосерийного фильма режиссера Жоры Крыжовникова.